اشتباه في عملية تسلل.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

قالت شبكة “آر تي” الروسية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق، اليوم الخميس، قنابل إنارة، جراء اشتباه بعملية تسلل على حدود لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي، عن تفاصيل بشأن منفذ عملية تفجير مجيدو، قائلًا إن قوات الأمن قامت بتحييد وقتل شخص تسلل ونفذ العملية الارهابية بالقرب من مفرق مجيدو.

وأوضح أدرعي في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أن قوات الأمن عثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.

ولفت إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن الشخص تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا.

وأشار إلى أنه أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الشخص الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة، حيث تم تحييده وقتله، موضحًا أن التقديرات تشير إلى أن تحييده حال دون وقوع هجوم آخر.

واستطرد أن هناك تحقيقًا موسعًا يجرى حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله فيها.