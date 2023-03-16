عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباه في عملية تسلل.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت شبكة “آر تي” الروسية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق، اليوم الخميس، قنابل إنارة، جراء اشتباه بعملية تسلل على حدود لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي، عن تفاصيل بشأن منفذ عملية تفجير مجيدو، قائلًا إن قوات الأمن قامت بتحييد وقتل شخص تسلل ونفذ العملية الارهابية بالقرب من مفرق مجيدو.

وأوضح أدرعي في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أن قوات الأمن عثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية.

لإنهاء الحرب.. ألمانيا تطلب وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا

تصريحات عاجلة من المستشار الألماني بشأن الاحتجاجات في إسرائيل

ولفت إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن الشخص تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا.

وأشار إلى أنه أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الشخص الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة، حيث تم تحييده وقتله، موضحًا أن التقديرات تشير إلى أن تحييده حال دون وقوع هجوم آخر.

واستطرد أن هناك تحقيقًا موسعًا يجرى حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله فيها.

إسرائيل لبنان الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

قرار عاجل في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني .. تعرف عليه

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من البنتاجون بشأن مساعدة الصين لـ روسيا في حرب أوكرانيا

فرنسا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بالقرب من قصر الإليزيه

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

شولتس: الحرب في أوكرانيا لن تنتهي قريبًا

فرض حجر صحي؟.. كيف واجهت روسيا رصد إصابات بـ الجمرة الخبيثة؟

بسبب سياستك .. هجوم عنيف على بايدن بعد الأزمة المصرفية الأمريكية

شوارع فرنسا تشتعل .. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين في باريس

منذ 8 سنوات.. جنرال أمريكي يعترف بتجهيز الجيش الأوكراني لضرب روسيا

ترشيحاتنا

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

وزير الصحة: مصر تمتلك 170 مصنعا تنتج أكثر من 95% من الأدوية

وزير الصحة: موائد إفطار وسحور المصريين لا علاقة لها بالغذاء السليم.. فيديو

اشتباه في عملية تسلل.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

جحود أب..القصة الكاملة لتعذيب طفل وحرمانه من المدرسة بسبب 30 جنيه

باحثة: الإعلام الرياضي سبب أزمات التعصب وممكن يعمل كارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير خارق لاتنسي تناولها قبل العلاقة الزوجية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة الكتابة التاريخية للجمهور العام في بيت السناري|صور

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ