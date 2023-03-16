محمد بركات: الأهلي تسبب في تأزم موقفه بدوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي محمد بركات، أن الأهلي هو من تسبب في تأزم موقفه بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الأهلي هو اللي حط نفسه في الموقف الحالي بسبب النتائج المتراجعة في بداية دور المجموعات".

وتابع: "الفوارق الفنية بين الأهلي والقطن الكاميروني ترجح كفة الأحمر لذلك نتوقع فوز الأهلي في مباراة الغد".

وواصل: "الأهلي فرط في الفوز على صنداونز في المباراة التي أقيمت بمصر وده من الأسباب اللي صعبت موقف الفريق في المجموعة".

وأتم: "الأهلي لازم يكسب القطن الأول وبعد كدا يشوف ماتش الهلال وصنداونز، وماتشه الجاي مع الهلال في مصر".

