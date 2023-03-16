كان لازم يتدخل.. نجم الأهلي السابق يتحسر لعدم الفوز ضد صن داونز

يرى ضياء السيد، نجم الأهلي الأسبق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كان يجب أن يتدخل للحفاظ على التقدم أمام صنداونز في مباراة الفريقين بالقاهرة.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " كان لازم كولر يتدخل بعد التقدم على صنداونز في القاهرة والرجوع للدفاع لتأمين النتيجة لكن للآسف ده محصلش".

وتابع: "فيه عدم ثقة بين لاعيبة الأهلي بعد الخسارة الكبيرة من صنداونز وأتمنى أن تزول عدم الثقة بعد التقدم على القطن غدا".

وأتم: "الفوارق كبيرة بين الأهلي والقطن الكاميروني، وأتوقع فوز الأهلي نظرا لتلك الفوارق".

