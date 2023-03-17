اخبار التعليم.. الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعى ..البحث العلمي تعلن عن وظائف شاغرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



جامعة حلوان بدء التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين خلال شهر رمضان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



الاوراق المطلوبة للحصول على خدمات التكافل الاجتماعى .. تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب - اللجنة الاجتماعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فتح خدمات صندوق التكافل الاجتماعي .



البحث العلمي تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن توافر أماكن شاغرة فى الوظائف .

غدا.. انطلاق المؤتمر الدولى الثامن لمسح الدلتا بآثار عين شمس

تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمر مسح الدلتا المصرية Delta Survey Conference and Workshop الثامن والمقام بالتعاون بين جامعة عين شمس ووزارة السياحة والآثار والاكاديمية البريطانية وجمعية اكتشاف مصر.

البحوث الفلكية تنظم ندوة بعنوان جيولوجيات مشاركات في نهضة وطن

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم الأحد القادم، ندوة عن دور المرأة في علوم الأرض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان"جيولوجيات - جيوفيزيقيات مشاركات في نهضة وطن" وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد .