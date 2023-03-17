سعد عثر على أشقائه بعد 48 عاما من الفقدان .. تفاصيل

كشف محمد سعد المواطن الذى عثر على أشقائه بعد 48 عاما من الفقدان، عن تفاصيل العثور على أشقائه المقيمين فى السعودية.

وقال سعد خلال مداخلة مع مداخلة مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، : "الدى كان شغال فى السعودية وكان عاوز والدتى تروح معاه ورفضت ومعاها 3 افراد.. وهو قرر يتزوج من مصرية مقيمة بالسعودية وانجب 3 ذكور.. وسنة 75 دعانى والدى للذهاب للسعودية وقعدنا معاهم شهر".



وأضاف سعد : "الدى اصيب بمرض فى الكبدوقرر العودة لمصر للعلاج منه.. ولكن وتوفى وقعدنا حوالى بالسعودية 15 ورجعنا مصر مرة اخرى.. ورجعنا لبلدنا واشقائى فى السعودية وبعد فترة نبحث عن اخوتنا ولكن فقدنا الاتصال تمام معاهم".



وتابع سعد : "قعدنا ندور عليهم من 2005 وبتواصل على مواقع التواصل الاجتماعى ولكن ربنا اراد فى صفحة اطفال مفقودة كتبت بوست وتانى يوم وطلعت واحدة محترمة ودلتنى على اخواتى وتواصلت معاها على الوتس وخلال ساعة واحد من اخواتك كلمك وبعت صورة البطاقة وتواصل معايا كان يوم عيد".