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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحنا بننسى.. تعليق ناري من بركات على انتقادات محمد الشناوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

طالب الإعلامي محمد بركات، جماهير الأهلي بدعم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، من أجل العودة لمستواه مرة أخرى.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " احنا بننسى الناس اللي ساعدتنا وقدمتلنا كتير بسرعة وكلامي عن محمد الشناوي اللي قدم الكتير للأهلي".

وتابع: "الشناوي تراجع مستواه مؤخرا وتسبب في بعض الأهداف ولكن اللي قدمه للأهلي كتير ولازم الكل يتكاتف ويساعد الشناوي ويدعمه عشان يرجع لمستواه مرة تانية".

وواصل: "حتى لو الشناوي مش فايق فهو أفضل من حراس كتير، ويفضل قيمة كبيرة عند جماهير النادي الأهلي".

وأتم: "مينفعش الناس تطالب برحيله وتهاجمه بقوة وتنسى كل اللي قدمه لصالح الأهلي، واللاعب ممكن يتعرض لـ"شرخ داخلي " لما يلاقي هجوم كبير من الجماهير وينسوا كل اللي قدمه للفريق".

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