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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: الأهلي لا يحتاج بنشرقي.. وأبناء النادي هم من يقاتلون لأجله

صدى البلد

 

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي يضم لاعبين كثيرين في مركز أشرف بن شرقي ولذلك لا يحتاج للتعاقد معه مستقبلا، والأولوية يجب أن تكون لضم لاعب دولي يصنع الفارق في المرحلة المقبلة.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي أصبح يدفع رواتب كبيرة والأفضل ضم لاعبين بكواليتي أفضل، الفريق في حاجة لضم عناصر كثيرة وتكوين فريق قوي، عن طريق المدير الفني الذي يختار اللاعبين التي ستفيد خطة لعبه".

وأضاف: "الاسماعيلي كان يعتمد في السابق على ضم لاعبين صغار ومغمورين، وكانوا يقومون بتكوين فرق قوية للنادي، وبعض اللاعبين كانوا يمثلون منتخب مصر من الدراويش، لكن الآن يتم التعاقد مع لاعبين غير مناسبين لأسلوب وطريقة اللعب وهو سبب أزمة النادي في الدوري المصري".

وتابع: "كنت ألعب في الألومنيوم، وحمام إبراهيم في الإسماعيلي، وكانت هناك مفاوضات معي من النادي الأهلي وقتها، وتم الاختلاف على المقابل المالي، ثم تدربت مع الاسماعيلي ولعبت مباراة ودية قدمت فيها مستوى سيئ واعتقدت أنني لن انتقل للفريق، لكن فوجئت بانتهاء الاتفاق مع الالومنيوم ثم انتقلت للدراويش وبعدها انضم مجموعة لاعبين مميزين مثل عماد النحاس وإسلام الشاطر وغيرهم".

وأردف: "ابناء النادي هم من يخدمون الفريق ويلعبون بروح عالية، انتقلت للأهلي وبذلت قصارى جهدي والجميع اعتبرنا من أبنائه، مقولة ولاد النادي تنطبق على اللاعب الذي يقاتل من أجل فريقه فقط".

الأهلى الدوري المصري عماد النحاس الاسماعيلي أشرف بن شرقي

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