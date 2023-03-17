الأمم المتحدة: مهمتنا دعم البرنامج القومي للأسرة المصرية وتحسين الخدمات الصحية للمرأة

قالت فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، إن مهمتنا دعم البرنامج القومي للأسرة المصرية وتحسين الخدمات الصحية للمرأة.



وأضافت فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نعمل بشكل كامل مع الحكومة ولدينا خطة خمسية نعمل على تنفيذها من خلال شركائنا وزارتي الصحة والشباب والرياضة"، لافته: "نحاول زيادة عدد العيادات التي تساعد الأمهات على التعامل مع وسائل منع الحمل بأفضل شكل".



وأشارت: "نعمل على الوصول إلى صفر حالات وفيات عمليات الوضع والقضاء على ختان الإناث"، مضيفه: "نقدم دورات توعوية للسيدات تجعلهن على علم كامل بالآثار الجانبية لوسائل منع الحمل".





وتابعت: "نحن نحاول أن نهيئ السيدات للإدارة ووجود العنصر النسائي يساعد على الاستماع لوجهات النظر"، موضحه: "استخدام السيدات للإنترنت بكثرة يعرضهن للمخاطر وهناك الكثير من الفتيات ليس لديهن معلومات كافية".

