صحف الكويت.. مصر تؤكد أن قضية سد النهضة تمس حياة المصريين وروسيا تعلن العثور على المسيرة الأمريكية في البحر الأسود

الخارجية المصرية: مفاوضات سد النهضة تشهد جموداً مع الجانب الإثيوبي

روسيا تعلن العثور على المسيرة الأمريكية في البحر الأسود

البيت الأبيض: أي محادثات بين شي جينبينج وزيلينسكي ستكون "أمرًا جيدًا"

بريطانيا تحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية

أبرزها الخارجية.. الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا شمل 6 حقائب

الجيش الليبي يعلن العثور على اليورانيوم "المفقود"

استشهاد 3 فلسطينيين خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

محققون أمميون يعلنون عدم العثور على أدلة عن إبادة في أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن جولة مشاورات ثنائية بين مصر وبريطانيا عقدت حول الموضوعات الأفريقية بمقر وزارة الخارجية المصرية أمس برئاسة السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، من الجانب المصري والسفير سيمون ماستارد، مدير إدارة أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ووفد مرافق له، وذلك في إطار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والبريطاني حول المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت أن النقاشات ركزت - على عدد من القضايا المهمة التي تقع محل اهتمام الجانبين في أفريقيا وجهود حفظ استقرارها، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن قضايا إدارة المياه، كما تم استعراض الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبي في الوقت الحالي، حيث أكد الجانب المصري على ما تمثله قضية سد النهضة من أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري بأكمله.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أجرى تعديلا وزاريا طال عددا من الحقائب الوزارية في حكومة أيمن بن عبد الرحمن، بينها وزارة الخارجية حيث تولى أحمد عطاف وزيرة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمطان لعمامرة.

وتولى العزيز فايد منصب وزير المالية خلفا لإبراهيم جمال كسالي، وعيّن البطل الأولمبي السابق عبد الرحمن حمّاد وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبد الرزاق سبقاق. كما عيّنت مريم بن ميلود وزيرة للرقمنة والإحصائيات خلفا لحسين شرحبيل.

وأشارت "الوطن" إلى أن الجيش الوطني الليبي أعلن، أمس، العثور على كمية اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها أمس الأربعاء، بحسب ما أفاد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي.

وذكرت "الراي" أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 3 مواطنين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي نفذت عملية عسكرية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن السلطات الروسية تمكنت من الوصول إلى المسيرة الأمريكية "MQ-9 Reaper" التي سقطت في البحر الأسود يوم 14 مارس.

وقالت الصحيفة إنه تم العثور على الطائرة بدون طيار في قاع البحر الأسود، على بعد 60 كيلومترًا من مدينة سيفاستوبول إحدى مدن القرم.

ونقلت "الراي" عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قوله إن ن محادثة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الصيني شي جينبينج ستكون "أمرا جيدا جدا".

وأكد أن الولايات المتحدة كانت "تشجع" منذ فترة طويلة مثل هذا الاتصال، قائلا: "نعتقد أنه من المهم جدا أن يستمع الصينيون إلى وجهة نظر الأوكرانيين وليس فقط وجهة نظر فلاديمير بوتين".

وذكرت "القبس" أن المملكة المتحدة أعلنت أنها ستحظر بشكل فوري تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية؛ بسبب مخاوف تتعلّق بالأمن.

وقالت "الراي" إن فريق التحقيق الذي شكلته الأمم المتحدة؛ للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن أنه لم يخلص إلى وقوع إبادة في أوكرانيا.

وقال رئيس فريق التحقيق القاضي النروجي إريك موس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لم نخلص إلى وقوع إبادة جماعية داخل أوكرانيا.. لاحظنا أن هناك بعض الجوانب التي قد تثير أسئلة بخصوص تلك الجريمة، لكننا لم نتوصل بعد إلى أي استنتاج".