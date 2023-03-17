تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعه مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وتقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الجزائر اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

1- الترجي 9 نقاط

2- شباب بلوزداد، 6 نقاط

3- الزمالك، 4 نقاط

4-المريخ، 4 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد



وتذاع مباراة الزمالك وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي ان سبورت

وتذاع المباراة أيضا علي قنوات

قناة أون تايم سبورت الأرضي:

يتم ضبط القناة من خلال توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

قناة ARENA SPORT:

تردد: 11512.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

قناة CBC Sport HD:

- تردد 11135.

- ومعامل الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

قناة IRIB Varzich (بدر):

-التردد: 11881

- معدل الاستقطاب: أفقي

- ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة Syria Sport:

-تردد 12110، أو 10986

-أما معدل الاستقطاب فهو عمودي.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة الجزائرية المفتوحة



وأعلن التلفزيون الجزائري رسميا، نقل مباراةالزمالك وشباب بلوزداد على القناة الجزائرية المفتوحة علي نايل سات عبر تردد 27500/H/11681.