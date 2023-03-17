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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الجمهورية": افتتاح مصنع الأسمدة الأزوتية يعكس حرص الرئيس السيسي على التنمية المتكاملة

صدى البلد

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية قبل يومين في العين السخنة، يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التنمية المتكاملة زراعية وصناعية واقتصادية شاملة.. ويؤكد اتجاه الدولة إلى نجاح مشاريع استصلاح الأراضي خاصة في الدلتا الجديدة وتوشكي.
وقالت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الجمعة/ بعنوان "رسائل مصرية من العين السخنة"- إنه "ليس غريبًا أن يضيف الرئيس السيسي بعد تجربة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية 3.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية وهي تعادل ثلث مساحة الأراضي الزراعية في مصر خلال الخمسين سنة الماضية.. فمشروع استصلاح وآلية واستراتيجية متعددة المحاور من توفير المياه وتحديث أساليب الزراعة واستنباط محاصيل زراعية منتجة في كل أنواعها".
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي طالب الإعلام بوسائله المختلفة بتسليط الضوء على مشروعات التنمية الجديدة، فمن يزر الدلتا الجديدة عبر محور الضبعة ويشاهد ملايين الأفدنة وقد أثمرت زراعاتها المتنوعة وكذلك منطقة توشكى وما حدث قبل أيام في سيناء، يتأكد تماماً أن مصر الجديدة المنتجة المعتمدة على إنتاجها خطت خطوات واسعة في هذا الاتجاه.
وأكدت الصحيفة أن أمام الجامعات ووزارة التربية والتعليم دور مهم لتعريف شبابنا عبر برامج أنشطة لرحلات ميدانية ليروا على الطبيعة ما يتم من مشاريع عملاقة ويشاهدوا ما كانوا يظنون أنه خيال قبل سنوات.. الأرض الخضراء في الدلتا الجديدة غطت رمال صحراء وسط محاور الطرق الجديدة فى الضبعة والصعيد وسيناء في إطار التوسع الأفقي الزراعي وطمأنة المستثمرين من توفير 30 محطة رفع مياه لخدمة المشاريع الزراعية بالدلتا الجديدة.
وقالت الصحيفة إن حديث «العين السخنة» من الرئيس للشعب المصري يأتي وسط حرب أوكرانيا التي أثرت على العالم، وإن مصر تسعى وسط ظروف الحرب لتنويع استثماراتها وسد حاجة الشعب من الاحتياجات المختلفة وبأيادي الشباب المصري والخبرة المصرية الزراعية المشهود بها، مؤكدة أن تسليط الضوء على هذا الإنجاز التنموي مطلوب ليعرف الجميع في الداخل والخارج أن «مصر الجديدة» تسير للأمام بمشروعات صناعية وزراعية عملاقة.. وأن حديث الرئيس للشباب كان بليغاً لأنهم المستقبل والأمل في الغد الأكثر إشراقاً.

 

الاسمدة الازوتية الجمهورية العين السخنة السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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