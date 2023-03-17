عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة الملياردير الصيني الذي احتال على الأمريكان

مليونير صيني
مليونير صيني

رغم مكانته التي صنعها على مدار السنوات الماضية باعتباره مستثمرا ناجحا، اتهمت السلطات الأمريكية قطب عقارات صيني مقيم في نيويورك بتنظيم عملية احتيال تقدر بمليارات الدولارات.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم توجيه الاتهام إلى الملياردير الصيني (جو وينجو - Guo Wengui) وأحد شركائه في العمل ، “كين مينج جي” بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال.

txt

متجاهلة التهديدات الأمريكية..الصين تسلح روسيا في حربها ضد أوكرانيا

txt

بيان عاجل من البنتاجون بشأن مساعدة الصين لـ روسيا في حرب أوكرانيا

يعد الملياردير الصيني منتقد للحكومة الصينية ومساعد كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض ستيفن بانون، كان قد اندلع اندلع حريق في شقة بنتهاوس في مانهاتن بعد ساعات من اعتقاله.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بالمدينة إن الحريق تم إخماده ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب ذلك.

في وقت سابق على الإنترنت ، قال إنه تم تقييد يديه واستجوابه لأكثر من ساعة، وفي وقت لاحق تم إعلان أنه غير مذنب في محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الأربعاء مع أمر باحتجازه دون كفالة.

يستخدم الملياردير الصيني العديد من الأسماء المستعارة بما في ذلك Miles Guo و Miles Kwok و "Brother Seven". ورد اسمه في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الأربعاء باسم هو وان كووك.

ملياردير صيني محتال

تزعم لائحة الاتهام أنه وصديقه جمعا مليار دولار (830 مليون جنيه إسترليني) من آلاف المتابعين عبر الإنترنت الذين اعتقدوا أنهم كانوا يمولون أعمالًا إعلامية .

بالإضافة إلى التجارة بعملة مشفرة تسمى “هيمالايا كوين” لسرقة الملايين من المستثمرين، واكتسب شهرته الواسعة بسبب معارضته للحزب الشيوعي الصيني وعلاقاته بالسياسيين والناشطين الأمريكيين البارزين واليمينيين التي أكسبته مئات الآلاف من المتابعين عبر الإنترنت، معظمهم من الصينيين الذين يعيشون في الدول الغربية.

ويقول المدعون إنه استغل تواجده الغزير على الإنترنت لجمع الأموال لمشاريعه، ولكن بدلاً من الاستثمار في الأعمال التجارية ، يُزعم أنه تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية مرتبطة باسمه.

من بين ما أنفقه أيضا، أنفق الكثير من الأموال على قصر مساحته 4345 مترًا مربعًا في نيوجيرسي وسيارات لامبورجيني وبوجاتي وفيراري الرياضية ، وما يقرب من مليون دولار لشراء السجاد الصيني والفارسي.

ويقول ممثلو الادعاء إن 100 مليون دولار وُضعت في صندوق تحوط عالي المخاطر وأنفقت أموال أخرى على سلع فاخرة بما في ذلك بيانو بقيمة 140 ألف دولار وجهاز تلفزيون بقيمة 62 ألف دولار وحامل مدفأة مدفأة بقيمة 53 ألف دولار.

وكان الملياردير الصيني، مطورًا عقاريًا، ويُقال إنه أصبح أحد أغنى رجال الصين قبل مغادرته البلاد في عام 2014، وفي عام 2017 ، طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة ، مدعيا تعرضه للاضطهاد من قبل سلطات الحزب الشيوعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

دون شرط جزائي|كولر يرحل عن الأهلي والخطيب يرفض نجم الزمالك

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

تصل لـ 465 جنيها.. حوافز إضافية وزيادة بأجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس

مقلب على كيف ستات مصر|تفاصيل وقوع ياسمين عز في فخ رامز جلال

ترشيحاتنا

إسرائيل تغلق كافة شوارع القدس لهذا السبب

أفضل صيغة للصلاة على النبي .. ينفرج بها كل ضيق وتعسير وتنال بها الخيرات

مصطفى بكري يشارك في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين |صور

بدوري أبطال إفريقيا.. مارسيل كولر يجهز مفاجأة في مواجهة الأهلي والقطن

إقبال متزايد خلال الساعة الأولى من فتح باب التسجيل في عمومية الصحفيين

بث مباشر.. صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في رحاب الحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

بينها السعودية والجيزة.. أعظم 50 مكانا حول العالم

في يومه العالمي| النوم أقل من 7 ساعات “قاتل صامت”.. واحذر من هذه الرياضات قبله

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر.. مذاق لا يقاوم

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ