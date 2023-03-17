قصة الملياردير الصيني الذي احتال على الأمريكان

رغم مكانته التي صنعها على مدار السنوات الماضية باعتباره مستثمرا ناجحا، اتهمت السلطات الأمريكية قطب عقارات صيني مقيم في نيويورك بتنظيم عملية احتيال تقدر بمليارات الدولارات.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم توجيه الاتهام إلى الملياردير الصيني (جو وينجو - Guo Wengui) وأحد شركائه في العمل ، “كين مينج جي” بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال.

يعد الملياردير الصيني منتقد للحكومة الصينية ومساعد كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض ستيفن بانون، كان قد اندلع اندلع حريق في شقة بنتهاوس في مانهاتن بعد ساعات من اعتقاله.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بالمدينة إن الحريق تم إخماده ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب ذلك.

في وقت سابق على الإنترنت ، قال إنه تم تقييد يديه واستجوابه لأكثر من ساعة، وفي وقت لاحق تم إعلان أنه غير مذنب في محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الأربعاء مع أمر باحتجازه دون كفالة.

يستخدم الملياردير الصيني العديد من الأسماء المستعارة بما في ذلك Miles Guo و Miles Kwok و "Brother Seven". ورد اسمه في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الأربعاء باسم هو وان كووك.

ملياردير صيني محتال

تزعم لائحة الاتهام أنه وصديقه جمعا مليار دولار (830 مليون جنيه إسترليني) من آلاف المتابعين عبر الإنترنت الذين اعتقدوا أنهم كانوا يمولون أعمالًا إعلامية .

بالإضافة إلى التجارة بعملة مشفرة تسمى “هيمالايا كوين” لسرقة الملايين من المستثمرين، واكتسب شهرته الواسعة بسبب معارضته للحزب الشيوعي الصيني وعلاقاته بالسياسيين والناشطين الأمريكيين البارزين واليمينيين التي أكسبته مئات الآلاف من المتابعين عبر الإنترنت، معظمهم من الصينيين الذين يعيشون في الدول الغربية.

ويقول المدعون إنه استغل تواجده الغزير على الإنترنت لجمع الأموال لمشاريعه، ولكن بدلاً من الاستثمار في الأعمال التجارية ، يُزعم أنه تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية مرتبطة باسمه.

من بين ما أنفقه أيضا، أنفق الكثير من الأموال على قصر مساحته 4345 مترًا مربعًا في نيوجيرسي وسيارات لامبورجيني وبوجاتي وفيراري الرياضية ، وما يقرب من مليون دولار لشراء السجاد الصيني والفارسي.

ويقول ممثلو الادعاء إن 100 مليون دولار وُضعت في صندوق تحوط عالي المخاطر وأنفقت أموال أخرى على سلع فاخرة بما في ذلك بيانو بقيمة 140 ألف دولار وجهاز تلفزيون بقيمة 62 ألف دولار وحامل مدفأة مدفأة بقيمة 53 ألف دولار.

وكان الملياردير الصيني، مطورًا عقاريًا، ويُقال إنه أصبح أحد أغنى رجال الصين قبل مغادرته البلاد في عام 2014، وفي عام 2017 ، طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة ، مدعيا تعرضه للاضطهاد من قبل سلطات الحزب الشيوعي.