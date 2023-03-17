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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا..تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

عصير رمضاني يسبب
عصير رمضاني يسبب مرض خطير

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

توجد بعض الأشياء في الحياة يجب ألا تفعلها أبدًا ، مثل أن تشتري او تستخدمي الثوم المفروم في يرطبان.  الطعام - فلا داعي لاستخدامه في الطبخ على الإطلاق.

طريقة تخسرك كيلو من وزنك يوميا.. تفاصيل

يحتاج النظام الغذائي ، والتمارين الرياضية  ونمط الحياة  الصحي إلى التغيير عندما يشرع المرء في رحلة نحو فقدان الوزن.

يعد من المهم الحفاظ على وزن صحي والتخلص من الدهون الزائدة والكيلوغرام والحصول على جسم لائق. خاصة في هذه الأوقات المعاصرة عندما يكون العديد منا مذنبين بالعيش بأسلوب حياة مستقر مع نشاط بدني يقترب من الصفر ، وإمكانية الوصول إلى الأطعمة غير الصحية والمعالجة والمقلية والحياة العملية التي تتطلب الجلوس باستمرار أمام الشاشة وذلك وفقال India.com.

لا تنسى تناوله.. عصير غني بالفيتامينات قبل العلاقة الزوجية

قد يحاول الكثير من الرجال الاعتماد على طرق طبيعية لزيادة القدرة  وتحسين العلاقة الزوجية  .

يمكن أن تتعرف علي  المشروبات الصحية للرجال التي يمكن تناولها قبل العلاقة الزوجية مثل الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب المركب الذي يحسن الرغبة الجنسية.

أوعي تشتريه.. عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا يباع بالاسواق

يعتبر شرب المشروبات المنكهة المصنوعة من الماء النقي والمعروفة بالعصير البودر هذا النوع منتشر بالأسواق ويعد من  المشروبات الرمضانية  

وقد تمتلئ هذه المشروبات المنكهة بجميع أنواع المواد الكيميائية الاصطناعية المختلفة التي يمكن أن تتداخل مع الأداء السليم للجسم ، مما يجعلها انتقائية لنوع الجسم الذي يتمتع بصحة جيدة وتلك التي لا يتمتع بصحة جيدة وفقا لansweer

 

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