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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربى يدعو إلى وقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

صدى البلد

دعا البرلمان العربى إلى وقف تصعيد جرائم الاحتلال المستمرة والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وحذر من عواقب هذا التصعيد الخطير، الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور والعنف، وتفجير ساحة الصراع، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وشدد  على موقفه الرافض للإجراءات الأحادية التى تقوم بها حكومة اليمين المتطرفة منذ توليها الحكم، و توفير حماية دولية للمدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة والتى أخرها العدوان على مدينة جنين اليوم واستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات، أغلبهم في حالة خطيرة.

وطالب، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، والبرلمانات الدولية والأوروبية، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم حكومة اليمين المتطرفة، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوفير الحماية الدولية له.
 

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