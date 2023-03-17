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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة و الصحة| ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان.. نصائح لتحسين جودة النوم.. الأبراج الأكثر هدوءًا أمام المدير الغاضب

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نصائح ضرورية لتحسين جودة النوم

يحتفل العالم يوم 17 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي لـ النوم، يعتبر النوم الصحي من أبرز الأمور التي تجعلك تتمتع بصحة جيدة ويقلل الإصابة بالعديد من الأمراض على عكس الأرق وقلة النوم التي تساهم بشكل كبير في تعرضك للعديد من المشاكل الصحية.

4 أبراج هي الأكثر هدوءًا عندما يكون المدير غاضبًا

إن فقدان الصبر مع شخص ما يعادل خسارة نصف المعركة لأنه سيكون هناك الكثير ممن سيختبرونك، الصبر بالتأكيد فضيلة وأن تكون هادئًا في المواقف التي يمكن للآخرين فيها الذهاب إلى الجنون هو هدية يجب تقديرها، فهناك البعض ممن ليس لديهم أي صبر ويمكن أن يكون لديهم مباراة صراخ ولكن هناك البعض الأكثر هدوءًا ، حتى لو كان رئيسهم غاضبًا للغاية.

النوم أقل من 7 ساعات “قاتل صامت”.. واحذر من هذه الرياضات قبله

يتم الاحتفال باليوم العالمي لـ النوم في 17 مارس ، وهو الوقت الذي يتم فيه خلق الوعي حول صحة النوم، كثيرًا ما نسمع خبراء طبيين يؤكدون على أهمية النوم، بعد كل شيء .

فإذا حصلنا على قسط كافٍ من النوم ، يمكن أن يتداخل مع وظائفنا العقلية والجسدية والعاطفية والاجتماعية الطبيعية،  بينما قد يكون لدى البعض اضطراب ، يمكن للآخرين إلقاء اللوم على عادات نومهم السيئة لعدم الراحة في الليل، حان الوقت لكسر عادات النوم السيئة إذا كنت تريد أن تكون بصحة جيدة.

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان

حرصت جنا ابنة عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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