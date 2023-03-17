بمشاركة مؤسسة أبوالعينين الخيرية.. تفاصيل انطلاق احتفالية مبادرة “كتف في كتف”| فيديو

قال محمود الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، :" نتشرف اليوم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاحتفالية المنظمة من قبل التحالف الوطني باستاد القاهرة"، متابعًا أن احتفالية اليوم هي تتويج لعمل على مدار أسابيع تشاركت فيه كافة مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف “الجارحي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، اليوم الجمعة، أن التحالف الوطني لديه قاعدة بيانات مدققة تتضمن 37 مليون مواطن من المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.



وأكد أن تعبئة الكرتونات داخل مبادرة كتف في كتف تمت بناءً على دراسة حتى تفي احتياجات الأسر على مدار شهر رمضان بالكامل، حيث تكفي الكرتونة أسرة مكونة من 4 لـ 5 أفراد.



وتنطلق احتفالية مبادرة “كتف في كتف” والتي تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري بإستاد القاهرة اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 50 ألف متطوع.





وهي مبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجاري على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خَلّفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.



وتنطلق مبادرة كتف في كتف بمشاركة مؤسسة أبوالعينين الخيرية، والتي تعمل منذ أكثر من 4 أعوام، لتقديم العديد من الأنشطة، سواء التنموية أو الخدمية، من خلال توفير فرص عمل للشباب وغيرها.

