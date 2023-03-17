أمين عام الشيوخ يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية

اختتمت أعمال الجمعية ال ١٤٦ للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها والمنعقدة بالعاصمة البحرينية المنامة في الفترة من ١١ إلى ١٥ مارس الجاري، وقد شارك المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ باجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية.

حيث شارك المستشار "عتمان " في الفعاليات الخاصة بمشاركة المواطنين في عمل البرلمانات ، واللامساواة الجنسانية في البرلمانات؛ وتغير المناخ، وإنشاء دليل لأفضل الممارسات من أجل البرلمانات الرقمية؛ و كذا مكافحة التعصب وتعزيز التعايش السلمى.

وأشار "عتمان" في مداخلته حول موضوع مواجهة البرلمانات لتحدي تغير المناخ إلى أن مجلس الشيوخ المصري قد عقد جلستي مناقشة عامة حول استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 والمكاسب المتحققة، مضيفًا أن المجلس في الوقت الراهن من خلال لجانه النوعية المتخصصة يقوم بإجراء دراسة برلمانية حول " سوق الكربون - ضريبة الكربون.