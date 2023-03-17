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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدعم مؤسسة أبو العينين الخيرية.. أبناء الغربية يتوجهون للمشاركة بـ كتف في كتف

أبناء الغربية يشاركون
أبناء الغربية يشاركون في مبادرة كتف بكتف

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم الجمعة توجه الآلاف من رجال الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وسط أجواء من الفرحة والسعادة إلي إستاد القاهرة للمشاركة في مبادرة المجتمع المدني والتحالف الوطني للمشاركة في مبادرة "كتف في كتف" .

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كما تم الدفع بعشرات من سيارات نقل محملة بالسلع الغذائية لتوزيعها علي كافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا علي مستوي قري ومراكز المحافظة الثمانية.

 

كما يأتي ذلك تزامناً مع استعداد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنظيم احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيري في مصر غداً، في استاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة أكثر من 80 ألفا من متطوعي التحالف الوطني ضمن مبادرة ( كتف في كتف)؛ التي تستهدف توزيع أكثر 4 ملايين "كرتونة" مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

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كما أعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم لمبادرة "كتف في كتف" ومشاركتهم في الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم مزيداً من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

 

كما تعد مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر؛ حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين "كرتونة" غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

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وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي - في شهر مارس 2022 - بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا علي رأسها مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية، منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا 27 اتحادا إقليميا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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