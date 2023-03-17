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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

محارب الكوليرا 2023.. السعودية تواصل مناوراتها بطائرات التايفون

صدى البلد

تواصل القوات الجوية الملكية السعودية، مشاركتها في مناورات تمرين "محارب الكوبرا 2023" في قاعدة وادينجتون في المملكة المتحدة إلى جانب قوات 6 دول صديقة.

 شهد مساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الشهري، استمرارية فعاليات ومناورات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، وحضور يوم كبار القادة، قائلا "إن ما لمسته من جهود من مجموعة القوات الجوية المشاركة في مناورات تمرين «محارب الكوبرا 2023»، يبعث على الاطمئنان ويبرهن على احترافيتهم."

وأشار إلى أن التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية بطائرات طراز «التايفون» بأطقمها الجوية والفنية والمساندة، يهدف إلى دعم أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية البريطانية والدول المشاركة في التمرين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية المشتركة.

 وكانت المناورات قد انطلقت في قاعدة كوننزبي الجوية بالمملكة المتحدة، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بعدد ست طائرات من طراز "التايفون" والقوات الجوية من الدول الصديقة.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن عطالله بن حميد العصيمي، أن مناورات التمرين تُنفذ في بيئة قتال حقيقية حيث تشتمل على الحرب الإلكترونية، والتشويش الإلكتروني، وإسناد القوات السطحية، إضافة إلى تفادي التهديدات الأرضية، مبيناً أن الاستعدادات نُفذت على أكمل وجه للظهور بشكل مشرف يليق بمكانة المملكة، والوصول إلى الأهداف المنشودة من المشارك

 

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