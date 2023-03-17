الشحن من 15 لـ25 أبريل.. التموين تشتري 120 ألف طن قمح أوكراني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن سيكون من 15 إلى 25 أبريل المقبل.

تأتي عملية الشراء في الوقت الذي تجري فيه محادثات لتمديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي تدعمها الأمم المتحدة وسينتهي العمل بها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كافي لمدة 3.3 شهر

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح -في وقت سابق- بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.3 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف إبريل المقبل.