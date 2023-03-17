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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سافر منذ 5 سنوات لألمانيا وعاد جثة.. القصة الكاملة لمصرع الدكتور محمد

وفاة طبيب شاب في
وفاة طبيب شاب في المانيا

تخيم حالة من الحزن علي أبناء قرية كفر أبو الحسن بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب تشييع جثمان الطبيب محمد يوسف شبايك، والذي لقي مصرعه في حادث مروري بدولة ألمانيا.

أسبوع حزين مر علي أهالي القرية عقب الإعلان عن وفاة الطبيب الشاب محمد يوسف شبايك صاحب الـ33 عاما؛ حيث علم شقيقه المهندس خبر الوفاة من أحد أصدقائه بألمانيا وقام بإبلاغ أسرته عدا والده ووالدته خوفا عليهم من الصدمة.

بدأت الأسرة في إنهاء الإجراءات بالتواصل مع أصدقائه في ألمانيا، واضطرت الأسرة الي إبلاغ الوالدين بوفاة ابنهم الشاب وذلك قبل يوم من وصول الجثمان إلى القاهره تمهيدا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

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محمد يوسف شبايك صاحب الـ33 عاما سافر منذ 5 سنوات إلى دولة المانيا مبعوثا كطبيب غير متزوج، ومنذ ذلك الوقت لم يعد الطبيب الشاب الي أسرته إلا أنه عاد إليهم جثة هامدة عقب مصرعه في حادث مروري بألمانيا.

وسادت حالة من الحزن عقب وصول جثمان الطبيب الشاب حيث شيع الأهالي الجثمان الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية وسط حالة من البكاء والصدمة بين الجميع.

 

ووصف الأهالي الطبيب الشاب بأنه ينتمي إلي أسرة معروف عنها حسن الخلق والسمعة. الطيبة حيث أنه شقيق لمهندس و3 بنات وسافر من أجل العمل والمستقبل.

وقال أحمد عادل، من أبناء القرية ، أن الطبيب الشاب كان بشوش الوجه ويساعد الجميع وحسن الخلق وعرف عنه الطيبة والسمعة الطيبة حيث سافر منذ 5 سنوات الي المانيا.

وأكد أن أصدقاءه في ألمانيا أكدوا أنه ساعد في بناء مسجد وكان الإمام والخطيب له حيث كان معروف عنه مساعدة الغير والتفاني في عمله.

واضاف أن حالة والديه صعبه للغاية حيث أنه لم يتم اخبارهم الا قبل وصول الجثمان بساعات خوفا علي صحتهم من فقدان الابن الذي سافر من أجل العمل ولكنة عاد إليهم جثة هامدة.

وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
وفاة طبيب شاب في المانيا
محافظة المنوفية قويسنا المانيا حادث مروري مصرع طبيب في المانيا المنوفية

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