قبل مواجهة بلوزداد| السفارة المصرية بالجزائر تزف بشري سارة لمشجعي الزمالك

زفت السفارة المصرية بالجزائر بشري سارة لمشجعي نادي الزمالك من أبناء الجالية المصرية المقيمين فى الجزائر وذلك قبيل مباراة الفارس الأبيض اليوم أمام شباب بلوزداد فى دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا.

وأعلنت السفارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم دعوات حضور المباراة مجانا للمصريين المقيمين بالجزائر.

وأشارت السفارة إلي أن تذاكر المباراة يتم تقديمها مجانا للمصريين شرط تقديم ما يثبت الجنسية المصرية على أن يحصل كل متقدم على تذكرة واحدة فقط .

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على استاد 5 جويلية 1962، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتفاضته في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على شباب بلوزداد في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور القادم، أو حصد نقطة على أقل تقدير للحفاظ على آماله في بلوغ الدور ربع النهائي.

كان الزمالك حقق انتصارا ثمينا على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

وتعد الهزيمة خيارا مرفوضا أمام الزمالك مباراة اليوم، حيث تعني وداعه بطولة دوري أبطال إفريقيا رسميا.

وقال جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" تطلعاتنا إيجابية وهدفنا الفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط، خاصة وأنها مباراة تنافسية من أجل التأهل للمرحلة المقبلة".

الزمالك ..بلوزداد منا

وأضاف فيريرا: "أعلم جيدا أن الفريق الجزائري منافس قوي، وهدفنا واضح وهو الفوز فقط، ولن نرضى بأي نتيجة أخرى”.

وتابع المدير الفني: "شباب بلوزداد كان أكثر حظا في لقاء الجولة الأولى أمام الزمالك، وكنا الأفضل خلال المباراة ولكننا خسرنا بركلة جزاء، وأثق في لاعبي فريقي جيدا، وأعلم أهمية المباراة وسنلعب لتحقيق الفوز".