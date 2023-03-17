مصرع طبيب سقط فى ترعة بالدقهلية

لقي طبيب بمحافظة الدقهلية، مصرعه غرقًا داخل ترعة ري بمركز بني عبيد، وتم اكتشاف جثمانه عقب يوم من تغيبه عن منزله عن طريق كاميرات.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز بنى عبيد يفيد بمصرى يسرى العدل طبيب نساء وتوليد .

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبفحص كاميرات المراقبة تبين أنه أثناء توجه الطبيب لاستقلال سيارته المتوقفة على حافة جنابية ري أمام عيادته، اختل توازنه وانزلقت قدماه داخلها، وجرفته المياه داخل ماسورة تستخدم لتغطية جزء من المروى.

تم انتشال جثمان الطبيب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة.