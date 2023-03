الشرقيون تحيي حفلا موسيقيا بمعهد جوتة.. شاهد

أحيت فرقة " The orientals - الشرقيون" حفلا في معهد جوته الألماني مساء أمس الخميس بحضور عدد كبير من رواد المعهد. عزفت الفرقة مجموعة من المقطوعات الموسيقية منها "رمضان جانا"احتفالا بقدوم الشهر الكريم، "قضية عم احمد" للموسيقار عمر خيرت، "بنت السلطان" و"زحمة يا دنيا" للفنان احمد عدوية، 'علموني عنيكي" للفنان محمد منير.



عزفت الفرقة هذه المجموعة من الأغاني بعد إعادة توزيعها لتأخذ طابع موسيقى الروك و هو ما يميز الفريق الذين يرون أنهم يستطيعون أن يدمجوا بين الألحان الشرقية والإيقاعات الغربية ومن هنا جاء اسم الفرقة.



للفرقة مقطوعات خاصة بهم من تأليف مؤسسها مصطفى ندا وتوزيع الفريق منها "la nuit - down and alone - جالس مع الجمال - الراحل - oriental hell " الحفل الموسيقى بمناسبة احتفال الفرقة بمرور سنة على تأسيسها بعد أن قاموا بالعزف في أكثر من مكان.

اعضاء الفريق هم مهند اسامة وهو عازف درامز ، ومصطفى ندا وهو صاحب الرؤية الأساسية للفرقة هو عازف لييد جيتار ، وجعفر حارث وهو عازف جيتار احمد هشام عازف باص جيتار .

الشرقيون تحيي حفلا موسيقيا بمعهد جوتة

