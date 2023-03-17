جنود أوكران يحرقون المصحف وقديروف يتوعدهم.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو ظهر فيه جنود أوكران وهم يقطعوا صفحات من المصحف الشريف، ويقومون بحرقها.

ورأي الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا رمضان قديروف الفيديو، وعلق عليه عبر حسابه علي تليغرام قائلا: «أقسم بالله العظيم لن نسمح لأحد أن يسخر من القرآن الكريم دون عقاب، وسيصل إليك عذاب رب العالمين أينما كنت أدعو بصدق أن يتم تقديم هذه العقوبة إليك من خلال محاربينا، الذين يتوقون إلى تدميرك أكثر مما تريد أن تحيا".

وأضاف الرئيس الشيشاني:" هذا هو داخلك الفاشي الشيطاني الحقيقي. أود أن أرى كيف تجرؤ على لمس القرآن الكريم ، إذا كان بالقرب منك شيشاني أو مسلم واحد على الأقل".

وفي نفس السياق حذر المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليه نيكولينكو، من الفيديو الذي وصفه بالمفبرك.

وقال :" أن روسيا قامت بتصوير مقطع فيديو بشكل مسرحى، فيه أشخاص مجهولون يدعون بأنّهم جنود أوكرانيون يقطعون لحما محرما فوق نسخة من القرآن الكريم ويحرقون صفحات من المصحف الشريف".

وقال نيكولينكو: إنّهم يتحدثون بلغة أوكرانية ركيكة مستخدمين سكينا تابعة للجيش الروسى.

وأضاف، ينبغى إدانة روسيا على إهانتها لدين الإسلام فى محاولة منها للنيل من سمعة أوكرانيا.