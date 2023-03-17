خسائر فادحة.. أسعار النفط تتراجع عالميا



شهدت أسعار النفط الخام تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الجمعة؛ لتوصل أسعار النفط خسائرها القوية هذا الأسبوع، في ظل تزايد المخاوف بشأن نشوب أزمة مالية عالمية جديدة وعدم قدرة الدول على احتواء الأزمة، وبالتالي قد يتراجع الطلب العالمي على النفط الخام.

وعلى صعيد تعاملات اليوم، تعرضت العقود الفورية لخام برنت الفورية لضغوط هبوطية بنسبة 2.09% ووصلت إلى 72.84 دولارا للبرميل ويتجه لتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 10%، وبجانب ذلك، سجلت العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي انخفاضا بواقع 1.99% ليستقر قرب 66.88 دولارا للبرميل وفي طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية بما يفوق 11%.



ولقد تعرضت أسعار النفط الخام لضغوطات هبوطية ملحوظة على خلفية تعاملات اليوم، لتستمر في تكبد خسائر قوية، في ظل تزايد المخاوف حيال حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، بفعل تعرض مجموعة من البنوك المصرفية العالمية لأزمات مالية، والتي قد تؤدي لحدوث ركود اقتصادي محتمل، وهذا من شأن يضعف الطلب على النفط الخام، بما يتسبب في انخفاض اسعار النفط.

وفي هذا السياق، تسبب إعلان الشركة القابضة لبنك سيليكون فالي المنهار في زيادة الزخم الهبوطي لأسعار النفط الخام، وبخاصة بعد أن تقدمت بطلب إفلاس بموجب قانون الفصل 11 من قانون الإفلاس بالولايات المتحدة، مما أثار المخاوف بعدم قدرة الولايات المتحدة على احتواء الأزمة، وهذا قد ينذر بحدوث أزمة مالية عالمية، نظرا لأن انهيار بنك سيليكون فالي يعتبر أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ 2008، بما أثر سلبا على تحركات أسعار النفط الخام.

وأيضا، شهدت أسعار النفط الخام انخفاضات قوية خلال تداولات اليوم، بفعل عزوف المستثمرين عن الطلب على النفط الخام، وسط التشكيك في عدم قدرة الدول على احتواء الأزمة المالية، رغم حصول كل من بنك كريدي سويس السويسري وبنك فريست ريبابلك بنك على حزم إنقاذ، إلا أن المخاطر لا تزال تلقي بظلالها على الأسواق، بما أدى لضعف الطلب على النفط.

بالإضافة إلى ذلك، وكذلك تسبب إعلان شركة أرامكو السعودية عن رغبتها في زيادة صادراتها النفطية في الضغط على مستويات الأسعار، حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أهدافها الجديدة لحجم صادرات النفط بحلول عام 2023، كجزء من رؤية السعودية التنموية، وأوضحت أرامكو أنها تستهدف الوصول بطاقة التصدير إلى 3 ملايين برميل يوميا، بقيادة استثمارات مشروعات النفط والغاز الإضافية في البلاد واستبدال الوقود السائل. كما صرح أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في بث صوتي أن عملاقة إنتاج النفط تهدف إلى الإفراج التدريجي عن براميل إضافية من خام النفط للتصدير على مدار السنوات المقبلة.