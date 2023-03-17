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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تضخ 50 طن دواجن يوميا بأسعار مخفضة.. تفاصيل

صدى البلد

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن معارض اهلا رمضان تتضمن تخفيضات تصل إلى 20 و30% وبعض السلع تصل التخفيضات فيها إلى 50%، مؤكدا أن معارض أهلا رمضان تضم سلع منوعة فضلا عن ضخ 50 طن دواجن يوميا.

وأكد خليل خلال تصريحات صحفية، انتشار معارض أهلا رمضان بمختلف أنحاء الجمهورية لتسجل نحو  565 فرعًا بالإضافة إلى 260 سيارة سلع متنقلة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكشف عبد المنعم خليل، عن التنسيق بين مديريات التموين و الوحدات المحلية في المناطق الأكثر احتياجا وسكانا لتوجيه قوافل سيارات السبع لهذه المناطق حتى يستفيد جميع السكان من تخفضيات سلع معارض أهلا رمضان.

وأضاف المنافذ والمعارض والمجمعات الاستهلاكية والمعارض تلعب دورا مهما في احداث توازن داخل الأسواق، لافتا إلى وجود 1550 فرع من السلاسل التجارية الكبرى تقدم عروضا مماثلة لمعارض أهلا رمضان. 

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