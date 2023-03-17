مد باب التصويت ساعة فى انتخابات الصحفيين

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، مد باب التصويت ساعة حتى السابعة مساء .



احتشد المئات من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين أمام اللجان الانتخابية فى انتظار الادلاء باصواتهم .

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان

بدء التصويت لاختيار نقيب، والتجديد النصفي لستة أعضاء بالمجلس، وذلك بعد التصويت بالرفض من قبل الجمعية العمومية للميزانية وإحالتها لاجتماع الجمعية العمومية المقبل في مارس ٢٠٢٤، لعدم وصولها إليهم للاطلاع عليها.

وأعلنت رفض الجمعية العمومية الميزانية وإحالتها لاجتماع الجمعية العمومية المقبل في مارس ٢٠٢٤، بعد إجراء تصويت على ذلك من أغلب الحضور.

وكان أيمن عبدالمجيد سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي قد أعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بتسجيل ٢٤٥٤ صحفيا أسماؤهم في كشوف الجمعية العمومية، بما يزيد عن ٢٥٪؜ من الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات، والذين يكتمل بحضورهم النصاب.

وافتتح ضياء رشوان الجمعية العمومية بقوله "أتقدم بشكر جزيل على ثقتكم في دورتين متتاليتين ودورة أخرى سابقة، وأتمنى أن أكون قد استطعت كشخص، وكمجلس أن أكون قد حظيت بالأجرين؛ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة".

وأضاف "منذ أن شرفت بانتخابي أول مرة بدورة ٢٠١٣-٢٠١٥ تعهدت بتقديم كشف حساب جاهز بكل التفاصيل والأرقام والجهود ما نجح منها وما لم ينجح، ولن أوزعه إلا مع استلام نقيب جديد ومجلس جديد للنقابة".



