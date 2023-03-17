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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرر 635 محضرا تموينيا في حملة على الأسواق والمخابز بدمياط

مديرية التموين بدمياط
مديرية التموين بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الموقف الخاص بالسلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بتلك المنظومة.

شنت المديرية، حملات متواصلة على مدار النصف الأول من مارس الجارى، أسفرت عن تحرير 635 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة وإخفاء مخازن تابعة لمحال وعدم الإعلان عنها، بالإضافة إلى مخالفة بعض المحال للاشتراطات الصحية وإدارة منشأة بدون ترخيص ورصد حالات غش تجارى وسلم منتهيةالصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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