تموين دمياط تعلن ضخ 106 أطنان من الأرز بمعارض أهلا رمضان

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بضخ ١٠٦ طن من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة على مدار الاسبوع لبيعه بسعر ١٥ جنيهاً للكيلو .

كما تم توفير كافه السلع الغذائية والاساسية بمعارض اهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة.

كما تم بيع اللحوم البلدى بسعر ٢٠٠ جنيه للكيلو في عدد من المعارض في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبها تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الموقف الخاص بالسلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، حيث قامت المديرية بشن حملات متواصلة.