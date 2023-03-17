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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

باروكة ألماس وشفايف زرقاء .. إطلالات مليونية لـ أحلام تثير الجدل

المطربة أحلام
المطربة أحلام

كثيرًا ما يرتبط اسم المطربة الإماراتية أحلام الشامسي بالإطلالات الغريبة، فهي معروفة بعشقها للمجوهرات الثمينة وكثيرًا ما تستعرض مجموعات فريدة منها أمام الجمهور، وقد يرجع ذلك لكونها تبحث دائمًا عن مواكبة الموضة العالمية، وارتداء تصميمات أكبر بيوت الأزياء العالمية، لكنها تعتمد إطلالات تثير الجدل..

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 خلال الآونة الأخيرة أطلت المطربة أحلام بالعديد من الإطلالات المثيرة للجدل الواسع، ومن تلك الإطلالات: 

باروكة الألماس


في مطلع الأسبوع الجاري أثارت أحلام حالة من الجدل الواسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورًا لها بإطلالة غريبة اعتمدت فيها على شعر مستعار (باروكة) مرصعة بأحجار فضية قيل إنها من الألماس.

حلق أحلام عامل قلق

 أحيت المطربة أحلام، منتصف فبراير الماضي، حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح أبو بكر سالم في مدينة الرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد، وظهرت أحلام خلال الحفل مرتدية حلقًا ضخمًا أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المتابعين: "النجف يتعلق في السقف مش في الودان".

نظارة ألماس وشفايف زرقاء

 ظهرت الفنانة أحلام بنظارة مرصعة بالماس في العرض المباشر الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "The Voice" منتصف العام 2018 وخطفت الأنظار بتصميمها الخالي من الزجاج.

وفي أحدث ظهور لأحلام خلال نفس النسخة من البرنامج، تعرضت لهجوم وانتقادات كبيرة من قبل مستخدمى السوشيال ميديا، لأنها كانت ترتدى "جيبة" أشبه بالملابس الداخلية النسائية، والتي عرضتها للسخرية والانتقاد

واختارت أحلام أيضًا الظهور في إحدى حلقات برنامج المسابقات "آراب أيدول" بلوك مختلف، حيث اختارت لون أحمر الشفاه الأزرق، واعتمدت في تصوير إحدى الحلقات الأخرى على الظهور بموضة البيچامة من براند «prada»، التي بلغ سعرها على الصفحة الخاصة بالبراند 8580 دولارًا أي ما يزيد عن مائتي ألف جنيه مصري. 


كما ظهرت بشكل جديد لمكياج العيون في إحدى حلقات برنامج "ذا فويس" حيث اعتمدت على رسم 3 خطوط على الجفن، وهو ما اعتبره متابعوها شكل غير مقبول.

وفي إحدى حفلات أحلام ارتدت فستانًا من دار أزياء جوتشى، وكان أشبه بالغلاف الخاص بالشيكولاتة، مما عرضها لهجوم كبير.

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