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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليق مثير من أحمد حسن بعد فوز الأهلي برباعية على القطن

صدى البلد

علق أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق علي فوز الاهلي على القطن الكاميروني اليوم في بطولة دوري أبطال افريقيا .


وكتب حسن  من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"الأهلي يبقي على آماله في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوزه على القطن الكاميروني برباعية نظيفة.

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على القطن الكاميروني برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

شهدت بداية المباراة ضغطا هجوميا من لاعبي النادي الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن لم ينجح لاعبو المارد في  إختراق دفاعات القطن المتمركزة بشكل جيد للغاية.

وفي الدقيقة 7 نجح محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي في تسديدة كرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

وتعرض محمود كهربا لاعب فريق الأهلي لإصابة في الرأس بعد سقوطه في كرة مشتركة مع الحارس جابين ألامباتنان.

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