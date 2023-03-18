الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء أسبوعي هذا العام بسبب أزمة القطاع المصرفي

اختتمت الأسهم الأوروبية أسبوعًا مضطربًا على تراجع جماعى، على الرغم من الإعلان عن تلقي ‏Credit Suisse‏ و ‏First Republic ‎Bank‏ دعماً مالياً بهدف منع حدوث أزمة في القطاع المصرفي.‏



وأغلق مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ الأوروبي الجلسة على انخفاض بنسبة 1.26٪ بينما ‏سجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.9% هي الأكبر منذ سبتمبر أيلول عام 2022.‏



وقادت أسهم القطاع المصرفي خسائر جلسة اليوم انخفاض نسبته 2.6%، تليها ‏أسهم قطاع الخدمات المالية، بانخفاض 2.1٪.‏



يأتي ذلك بعد أن انتعشت أسهم البنوك الأوروبية خلال الجلسة السابقة ، مع عكس ‏Credit Suisse‏ الانخفاض الدراماتيكي في سعر السهم يوم الأربعاء بنسبة 24٪ ‏لينهي جلسة أمس بارتفاع 18.8٪.‏



مع ذلك، عادت أسهم ‏Credit Suisse‏ للهبوط اليوم الجمعة، وأغلقت على انخفاض ‏بنسبة 8٪، كما سجل الهم خسارة أسبوعية بنسبة 25.5%، وهو أسوأ أداء أسبوعي ‏له منذ 13 مارس آذار عام 2020.‏



في الولايات المتحدة ، وافقت مجموعة من المؤسسات المالية على إيداع ‏‏30 مليار دولار في ‏First Republic Bank‏ - الذي شهد انخفاض سعر سهمه ‏خلال الأيام الأخيرة - فيما يُقصد به أن يكون علامة على الثقة في النظام ‏المصرفي.‏



وعلى صعيد التداولات، هبط سهم ‏Stoxx 600‎‏ بنسبة 1.2% أو 5 نقاط إلى 436 ‏نقطة، وانخفض ‏CAC 40‎‏ الفرنسي بنسبة 1.4% أو 100 نقطة إلى 6925 نقطة، ‏كما هبط ‏DAX‏ الألماني بنسبة 1.3% أو 199 نقطة إلى 14768 نقطة، في حين ‏تراجع ‏FTSE 100‎‏ البريطاني بنسبة 1% أو 74 نقطة إلى 7335 نقطة.‏