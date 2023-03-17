في ختام احتفالية كتف في كتف.. عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزف السلام الوطني لمصر في ختام احتفالية "كتف في كتف" بإستاد القاهرة الدولي.

وقد تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف"، بمحافظات الجمهورية عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، خلال احتفالية إطلاق المبادرة في استاد القاهرة.

التحالف الوطني

وينظم اليوم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، احتفالية للمتطوعين في مبادرة كتف في كتف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 20 مليون مواطن عبر جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث يشارك في المبادرة حوالي 300 ألف متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.