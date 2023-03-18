أداء أفضل 50%.. معالج Snapdragon 7+ Gen 2 لموبايلات الفئة المتوسطة بإمكانيات مذهلة

أعلنت شركة كوالكوم للتو عن الجيل التالي من معالجات Snapdragon 7+ Gen 2 وهي الشرائح من الجيل التالي للشريحة الأصليةSnapdragon 7 Gen 1 التي استخدمت في عدد قليل من الهواتف الذكية ولكن مع الجيل الجديد، ستكون موجودة بشكل موسع في عدد كبير من هواتف الفئة المتوسطة من شاومي و ريلمي.

وفقا لتقرير pocket-lint تعد شركة كوالكوم أن يكون معالج Snapdragon 7+ Gen 2 بتحسينات كبيرة سواء من ناحية الأداء أو كفاءة استخدام وتوظيف الطاقة. سجلت نواة وحدة المعالجة المركزية Kryo الرئيسية تردد ميقاتي 2.91 جيجاهرتز وتوفر حزمة وحدة المعالجة المركزية 1 + 3 + 4 الكاملة قفزة في الأداء تزيد عن 50٪ مقارنةً بـ الجيل الأول Gen 1.

Snapdragon 7+ Gen 2

مع وجود المعالج الجديد Snapdragon 7+ Gen 2 سيكون هناك قفزة في عمل وحدة رسوميات الجرافيك من Adreno مع زيادة في الأداء بمقدار الضعف، كما أعلنت كوالكوم في دعايتها الرسمية، مع عدم تحديد اسم الوحدة المركزية لرسوميات الجرافيك.

كما هو الحال عادةً مع إعلانات Qualcomm ، لا توجد مواصفات تفصيلية لوحدة المعالجة المركزية أو حزمة الجرافيك GPU. ولكن الشرائح التي تعمل بالسيليكون من المتوقع أن تكون متاحة في الأجهزة الجديدة أواخر الشهر الحالي، لذلك لن نضطر إلى الانتظار لفترة أطول لمعرفة ذلك.

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي ، يوفر معالج كوالكوم الجديد أداءً محسنًا مرتين لكل التطبيقات العاملة بالذكاء الاصطناعي و 40٪ توفيرًا للبطارية لكل وات بالمقارنة مع الإصدار الأول، وتظهر مزايا المعالج الجديد بشكل أكثر وضوحا مع الألعاب الفيديو التي تستهلك البطارية بشكل كبير، عندما يتعلق الأمر بأحمال العمل المستمرة ، سيكون هناك زيادة بنسبة 65 % في أداء وحدة معالجة الرسومات.

يستفيد معالج سناب دراجون Snapdragon 7+ Gen 2 الجيل الثاني من التظليل التلقائي المتغير المعدل (VRS) ، وهي طريقة ذكية يمكن لوحدات معالجة الرسومات من خلالها تقديم الألعاب الفيديو بشكل أكثر كفاءة وفي نفس الوقت سحب طاقة أقل وتوليد حرارة أقل وبالتالي يضمن عدم سخونة الموبايل، وهي المرة الأولى التي تأتي فيها معالجات السلسلة السابعة بهذه الحزمة من المميزات.