أسعار النفط تزيد خسائرها بتراجع يتجاوز 2%.. وبرنت دون 73 دولاراً

انخفضت أسعار النفط ماحية مكاسبها السابقة خلال الجلسة، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن القطاع المصرفي التي قد تؤدي إلى تسجيل الخام أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهور.

على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.77% إلى 72.65 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 2.9% إلى 66.38 دولار للبرميل.

تعرضت أسواق الخام لضغوط هذا الأسبوع مع انهيار بنكي SVB وSignature، والمشاكل المتعلقة بـ Credit Suisse وFirst Republic.

ويتوقع المحللون أن يدعم العرض العالمي المحدود الأسعار في المستقبل القريب.

فيما عزا أعضاء أوبك + ضعف الأسعار هذا الأسبوع إلى العوامل المالية وليس أي اختلال في العرض والطلب، متوقعين استقرار السوق.

قد يؤدي انخفاض خام غرب تكساس الوسيط هذا الأسبوع إلى أقل من 70 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ ديسمبر 2021، إلى تحفيز الحكومة الأميركية على البدء في إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي، مما يعزز الطلب.

ويتوقع المحللون أن يؤدي تعافي الطلب في الصين إلى زيادة دعم الأسعار، حيث تتجه صادرات الخام الأميركية إلى الصين في مارس نحو أعلى مستوياتها في ما يقرب من عامين ونصف.



