بعد الرباعية في القطن الكاميروني | رسالة شديدة اللهجة من شوبير للأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة شديدة اللهجة للمارد الأحمر عقب الفوز برباعية نظيفة أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك “:” بصرف النظر عن نتيجة الهلال وصن داونز فوز الاهلي على الهلال في القاهرة مهم جدا لمسيرة الفريق القادمة".

وكان الأهلي قد حقق الفوز برباعية نظيفة أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

الأهلى الكبير لا يفقد الأمل أبداً.. فوز كبير خارج الديار على القطن وبإذن الله التأهل ممكن جداً.



أحرز بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي الهدف الرابع في شباك القطن الكاميروني لتصبح نتيجة المارد 4-0 في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وتمكن بيرسي تاو من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 54 بشكل رائع من يمين منطقة الجزاء بتسديدة يسارية صاروخية سكنت أسفل يسار المرمى

ونجح محمود كهربا لاعب الأهلي في إحراز الهدف الثالث في شباك القطن الكاميروني.

وسجل كهربا الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين ٢٣ و٢٩.