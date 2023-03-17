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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بإدعاء محاولته طعن الجنود

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية طعن وسط الضفة الغربية

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، النار على فلسطيني أدعى إنه حاول طعن جنوده وسط الضفة الغربية.

وذكر الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه بتويتر مساء اليوم الجمعة: "تم إحباط عملية طعن، مساء اليوم قرب مفرق بيتين".

وتابع: "رصدت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي المشتبه به فطلبت منه التعريف عن نفسه، سحب المشتبه به سكينا واقترب من القوة التي ردت بإطلاق النار".

وختم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقول: " تم تحييده لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، دون أن يذكر تفاصيل حول طبيعة جراح الفلسطيني ومدى خطورة حالته.

وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوتر بين الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين، على وقع عمليات عسكرية تنفذها قوات الجيش في مدن وقرى الضفة لاعتقال ناشطين تتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد الفلسطينيون بهجمات فردية.

ومساء أمس الخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 فلسطينيين بينهم طفل قتلوا وأصيب 23 آخرون بينهم 4 جراحهم خطيرة، خلال اقتحام وحدة خاصة إسرائيلية رافقتها تعزيزات عسكرية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وبمقتل الفلسطينيين الأربعة ارتفع عدد القتلى منذ بداية العام إلى 88 قتيلا، فيما قتل 14 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون.

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