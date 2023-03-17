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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلاف في بريطانيا بسبب قانون اللجوء .. ما القصة ؟

بريطانيا
بريطانيا

قال مايكل بنيون، صحفي بالتايمز البريطانية، إنه يجب أن نفرق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية، حيث إن هناك تمييزا كبيرا للذين يصلون إلى بريطانيا بشكل قانوني كمهاجرين، لافتًا إلى أنه يتم الترحيب بهم لأنهم يأتون من أجل العمل.

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وأضاف بنيون خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن الصعوبة تتعلق بمن يصل تهريبًا، عبر عصابات التهريب المجرمة التي تهربهم إلى بريطانيا بدون طلبات أو استمارات.

معقبًا: "لا أعتقد أن الحكومة غير عقلانية، عندما تقول إن هذه الطريقة ليست الطريقة المناسبة للقدوم إلى بريطانيا، فإذا كنت تريد العمل في بريطانيا وتريد طلب اللجوء، فهناك طريقة قانونية، وحاليًا لا توجد طريقة تقديم لجوء سهلة وقانونية".

 

وأوضح أن أعداد المهاجرين ارتفعت، وبعضهم يسعى للحصول على حياة أفضل، لافتًا إلى أن الكثير يدعون إلى منح طالب اللجوء العمل في بريطانيا، و هناك دعوات لأن تكون مراكز استقبال اللاجئين خارج بريطانيا، مبينًا أن اتفاقية دبلن التي تنظم طلبات اللجوء بين هذه الدول تنص على أن طالب اللجوء يجب أن يبقى في البلد الذي يصل إليه أولًا، ولا يتوجب على البلد الثاني الذي يذهيون إليه ويطلبون اللجوء فيه أن يقبلهم.

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