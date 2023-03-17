غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 10 مناطق بمدينة نجع حمادي

أعلنت هندسة كهرباء نجع حمادى، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائى، صباح غداً السبت، لمدة ٣ ساعات عن ١٠ مناطق بنطاق مدينة نجع حمادى.

و أوضح بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى، سوف يبدأ فى تمام الساعة الـ 6 صباحاً ، و يستمر حتى الساعة 9 صباحاً ، لحين انتهاء أعمال الصيانة الدورية.

و أضاف بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يشمل المناطق التالية: محيط الترعة الضمرانية، شارع السجرات، مناطق التقسيم، مدرسة الصنايع، المحكمة، مدرسة الزراعة، المطحن، الحميات، السلخانة والوحده البيطرية.

و أشار بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، إلى أن أعمال الصيانة الدورية تستهدف تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

و طالبت هندسة كهرباء نجع حمادى فى بيانها ، القطاعات الخدمية و الحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم، وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.



