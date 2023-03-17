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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 10 مناطق بمدينة نجع حمادي

صيانة الكهرباء
صيانة الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء نجع حمادى، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائى، صباح غداً السبت، لمدة ٣ ساعات عن ١٠ مناطق بنطاق مدينة نجع حمادى.

 

و أوضح بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى، سوف يبدأ فى تمام الساعة الـ 6 صباحاً ، و يستمر حتى الساعة 9 صباحاً ، لحين انتهاء أعمال الصيانة الدورية.

 

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و أضاف بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يشمل المناطق التالية: محيط الترعة الضمرانية، شارع السجرات، مناطق التقسيم، مدرسة الصنايع، المحكمة، مدرسة الزراعة، المطحن، الحميات، السلخانة والوحده البيطرية.

 

و أشار بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، إلى أن أعمال الصيانة الدورية تستهدف تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

و طالبت هندسة كهرباء نجع حمادى فى بيانها، القطاعات الخدمية و الحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم، وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.


 

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