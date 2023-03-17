مجدي عبد الغني يعلق على توديع الزمالك لدوري أبطال أفريقيا

علق مجدي عبد الغني علي أداء نادي الزمالك في مباراته اليوم أمام شباب بلوزداد .

وكتب عبد العني من خلال حسابه الشخصي تويتر : " رسمياً - الزمالك يودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام شباب بلوزداد".

أحرز فريق شباب بلوزداد هدفين فى شباك الزمالك بالدقيقة 75 و78 من تسديدة قوية ومتابعة داخل منطقة الجزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم فريق شباب بلوزداد بالهدف الأول في شباك الزمالك، بإستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.