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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق شوبير على خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير علي خروج الزمالك من دوري ابطال افريقيا بعد الهزيمة من شباب بلوزداد.

 

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" نهاية المباراة - الزمالك يخسر أمام شباب بلوزداد بثنائية نظيفة ويودع دوري أبطال أفريقيا رسمياً".

 


أحرز فريق شباب بلوزداد هدفين فى شباك الزمالك بالدقيقة 75 و78 من تسديدة قوية ومتابعة داخل منطقة الجزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
تقدم فريق شباب بلوزداد بالهدف الأول في شباك الزمالك، بإستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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