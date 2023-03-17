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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يصلحون لارتداء قميص الفريق.. هيثم فاروق يهاجم لاعبي الزمالك وفيريرا

صدى البلد

عبر هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق عن استيائه من توديع فريقه لدوري أبطال أفريقيا.

وودع نادي الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد الهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري بثنائية نظيفة.

وقال هيثم فاروق في ستوديو قناة بي إن سبورتس عقب المباراة:"الكل مسئول عما يحدث للزمالك، نوعية اللاعبين التي استقدمهم الزمالك لا تصلح لارتداء ذلك القميص، ولا تستطيع تلبية طموحات الجمهور".

وأردف:" لاعبون رحلوا ليأتي بدلا منهم لاعبون أقل من مستوى المغادرين أسعار فلكية، لابد من حدوث تغيير، هناك لاعبون لا يصلحوا لارتداء قميص الزمالك، لا أعرف ماذا يفعل محمد عبد الغني في الهدف الأول، مفيش مدافع يعمل كده، يعطي ظهره لمسدد الكرة".

واختتم قائلًا:"هو واحد من ضمن المنظومة، أخطاء لا حصر لها، هي تراكمات، يجب على فيريرا الرحيل، معندوش جديد يقدمه، له بصمات وله تاريخ لكنه فشل، يجب تغيير الإدارة الفنية سريعًا".

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