الماتش كان في المتناول.. إبراهيم فايق يفتح النار على لاعبي الزمالك

علق الإعلامي إبراهيم فايق على خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من شباب بلوزداد.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه تويتر :" حاجة تحزن والله.. الماتش كان في المتناول.. انت اللي بعدت نفسك بنفسك.. من فريق عنده فرصة قوية لفريق خارج البطولة تماما؟! كان الله في عون جماهير الزمالك ".

أحرز فريق شباب بلوزداد هدفين فى شباك الزمالك بالدقيقة 75 و78 من تسديدة قوية ومتابعة داخل منطقة الجزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم فريق شباب

بلوزداد بالهدف الأول في شباك الزمالك، بإستاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.