متهورين.. بايدن يتوعد بمحاسبة مديري البنوك المفلسة في أمريكا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، الكونجرس للسماح للجهات التنظيمية بفرض عقوبات أشد على مديري البنوك المنهارة، حسبما نقلت أسوشيتيد برس.

وذكر بايدن أنه يجب أن تكون ضمن تلك العقوبات تقليص مرتباتهم والعمل على منعهم من العمل في هذا المجال.

ودعا الكونجرس الأمريكي إلى منح تلك الجهات هذه الصلاحيات بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنيتشر الذي هز القطاع المصرفي العالمي.

وقال بايدن في بيان رسمي: ”تعزيز المحاسبة رادع مهم لمنع سوء الإدارة في المستقبل. على الكونجرس التحرك لفرض عقوبات أشد على مديري البنوك الكبار الذين أسهم سوء إدارتهم في انهيار مؤسساتهم.”

وأضاف بايدن :"حاليا بإمكان الجهات التنظيمية فقط تقليص مكافآت المديرين في أكبر البنوك الأمريكية، وتفرض عقوبات أخرى على المديرين في حال كانوا متهورين أو يتصرفون باستهانة متعمدة أو مستمرة".