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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مطلوب إجماع عربي لترسيخ التعاون مع إفريقيا

هريدي
هريدي

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن مصر استشعرت ضرورة وجود تكتل "عربي - إفريقي"، وأن العرب أنفسهم انشغلوا عن إفريقيا بالصراع الإسرائيلي العربي، موضحًا أن الصين انتبهت لأهمية إفريقيا الاستراتيجية، إذ إنها مصدر للمواد الخام وسوق للمنتجات الأوروبية، ولهذا أدركت بكين ضرورة تأمين المواد الخام، لأن الدول الإفريقية تمتلك أكثر من 50% منها.

 

وأضاف هريدي، خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نحو 33 دولة إفريقية تصنف من الدول الأقل نموًا، وأن تلك القارة تُواجه تحديات في مصادر التمويل، موضحًا أن هناك قمة عربية إفريقية ستُعقد قريبًا، وأنها فرصة للنظر بمطالب إفريقيا، كما أنها تعقد بظرف دولي مُختلف، إذ إن إفريقيا تسعى لاستثمارات مباشرة، وأنه على الدول العربية طرح استراتيجية للتعامل مع القارة السمراء

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وذكر "هريدي" أن الأمن القومي العربي يزداد قوة إذا كانت إفريقيا مؤمنة، وأنه بات مطلوبًا إجماع عربي لترسيخ التعاون مع القارة، لافتًا إلى أن هناك قوى دولية تنافس الدول العربية في النفوذ بإفريقيا، وأن مصر بمثابة جسر لتدشين القمم العربية الإفريقية، وأبدى حسين هريدي، تفاؤله المحفوف بالحذر بمستقبل التعاون العربي الإفريقي، لافتًا إلى أن روسيا حلت محل فرنسا بجنوب إفريقيا، وتغلغلت في وسط القارة وسط تأثر وتراجع دور باريس.

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