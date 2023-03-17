بسبب انهيار منزل.. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بأسوان

لقى شخص مصرعه ، وأصيب اثنان آخران مساء الجمعة فى حادث إنهيار منزل بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من الأهالى بانهيار منزل بقرية المحاميد التابعة لدائرة مركز إدفو مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعى.