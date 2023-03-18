عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعى القاهرة: الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات العليا 2 إبريل

امتحانات
امتحانات

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للعام الدراسى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة أمل يوسف، الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور إبريل لبرامج الدبلوم تبدأ يوم الأحد 2 من أبريل القادم، حضوريا بالكلية، مؤكده على أن الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا.

جامعة القاهرة


استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد منتصف شهر مارس، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها القيادة السياسية، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودور جامعة القاهرة في المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لمدن حلايب وشلاتين وأبو رماد استمرت 3 أيام، وشهدت مشاركة 46 عضوًا من الأساتذة المتخصصين من كليات طب قصر العيني وطب الفم والأسنان والتمريض والطب البيطري، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية ومن بينها جهاز حشو عصب سريع، وجهاز أشعة تخصصية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي المدن الثلاث في عدة مجالات، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية.

وكشف التقرير ان عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة بلغ 2045 شخصًا، منهم 1815 حالة مرضية تم إجراء الكشف عليها وعلاجها وصرف الأدوية لها بالمجان في تخصصات الجراحة العامة، والباطنة، والعظام، والجلدية، والنساء والتوليد، والمخ والأعصاب، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والأطفال، وتم تحويل 26 حالة لإجراء عمليات جراحية، كما تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للأهالي بمختلف الفئات العمرية واستفاد منها نحو 204 أشخاص، منها مجموعة من الندوات تم تنظيمها في 5 مدارس بشلاتين، بالإضافة إلى ندوات لتوعية الأمهات والأطفال بقصر ثقافة شلاتين، وأخرى بمستشفى شلاتين، كما تم علاج وصرف الأدوية لعدد 1174 في الطب البيطري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

فاول رسمي .. بوست غاضب من خالد الغندور بسبب مباراة الزمالك وبلوزداد

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في سعر النفط عالميا

دعاء يوم 26 من شعبان.. بـ18 كلمة يعجل الله بقضاء حاجتك

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

أمطار غزيرة تضرب حي المنتزه في الإسكندرية

عميد معهد القلب سابقا يكشف عن مشروب رخيص الثمن يحسن الذكورة

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 18 - 3 - 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلام وحماقي وعاشور يشاركون بالغناء في ليلة تكريم أنغام بحفل الرياض

رعب| سائق يتفاجأ بظهور شبح أمامه على طريق سريع.. شاهد

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

بإطلالة ناعمة.. المطربة وعد تتألق بهذا اللوك على إنستجرام

فيديو

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ