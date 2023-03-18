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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء مصابى ومتوفى حادث انهيار منزل بأسوان

صدى البلد

شهدت قرية المحاميد بمركز إدفو شمال أسوان وقوع حادث إنهيار منزل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

وتبين من التحريات الأولية أن المنزل انهار أثناء الحفر بداخله، وتبين أن المصابين هم محمود حسن محمد 30 سنة”، والذى أصيب باختناق ، وآخر مجهول الهوية في العقد الثالث من عمره، والذى أصيب باشتباه ارتجاج بالمخ ، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى أحمد عامر 35 سنة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 
 

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وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من الأهالى بانهيار منزل بقرية المحاميد التابعة لدائرة مركز إدفو مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعى. 

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