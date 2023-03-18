مدرب شباب بلوزداد الجزائري: حققنا المطلوب منا وفزنا بالـ3 نقاط

أعرب نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد، عن سعادته بالفوز اليوم وأكد أن فريقه استحق الفوز في مباراة الزمالك في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون مقابل.

وقال نبيل الكوكي خلال تصريحات عقب المباراة : "كنا نعلم أن مواجهة الزمالك صعبة للغاية، هم ثاني أكثر فريق يتوج بدوري الأبطال في التاريخ، لكننا كنا على الموعد".

وأكمل حديثه : "أكثر شئ كان يخيفني هو الضغط الكبير على لاعبي شباب بلوزداد خاصة بعد فوز الزمالك على الترجي، لكننا استطعنا نرفع الضغط تدريجيًا من على أنفسنا".

وتابع المدير الفني لفريق شباب بلوزداد: "على مدار المباراة بالكامل، الزمالك لم يكن له سوى فرصة وحيدة، قدمنا مباراة كبيرة مثلما فعلنا أمام الترجي لكننا حققنا المطلوب منا وفزنا بالـ3 نقاط".

واختتم نبيل الكوكي تصريحاته: "كان لدينا رغبة كبيرة منذ بداية دور المجموعات من أجل التأهل إلى ربع النهائي، الآن سنركز على التحضير للأدوار القادمة لنكون على الموعد".